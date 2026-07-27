Il Tribunale di Milano ha ordinato a Leonardo Maria Del Vecchio di consegnare la figlia di un anno alla madre entro le 18 di martedì. La decisione arriva dopo la denuncia dell’ex compagna per violenza privata e sottrazione di minore. La donna aveva presentato l’atto legale contro l’uomo, che ora ha l’obbligo di rispettare l’ordine. La vicenda riguarda un contenzioso tra i due ex partner sulla custodia del bambino.

Leonardo Maria Del Vecchio deve consegnare non oltre le 18 di martedì la figlia Bianca di un anno alla madre, l’ex fidanzata Sara Soldati. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano dopo la denuncia presentata dalla donna per violenza privata e sottrazione di minore. Soldati, modella e influencer, accusa l’erede dell’impero Luxottica di averle sottratto la bambina dal 9 luglio scorso, tenendola in “ostaggio” sul suo yacht di 72 metri attraccato a Cala di Volpe, in Sardegna. Secondo la ricostruzione dei suoi legali, la 26enne è riuscita “dopo molte insistenze” a salire sulla barca solo il 24 luglio, ma Del Vecchio, “con il supporto dei suoi avvocati, ha impedito alla madre non solo di poter portare Bianca con sé, ma anche di restare sola con lei”, dopodiché “una terza persona le ha strappato la bambina dalle braccia, portandola lontano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Leonardo Maria Del Vecchio restituisca la figlia”: l’ordine del Tribunale dopo la denuncia dell’ex compagna Sara Soldati

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