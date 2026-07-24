Leonardo Maria Del Vecchio indagato | la denuncia della ex Sara Soldati per sottrazione di minore
Un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati dopo una denuncia di una donna che sostiene sia stata sottratta la loro bambina di un anno. La madre afferma che l’ex compagno ha portato via la bambina in barca senza permetterle di rivederla. La denuncia è stata presentata per sottrazione di minore. La bambina, di un anno, non ha avuto contatto con la madre da quando è stata portata via.
L’ex coppia ha una figlia di un anno, la donna accusa l’imprenditore di aver portato in barca la bambina senza darle possibilità di stare con lei. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it
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