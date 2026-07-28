Chi è Raffaella Griggi la nuova conduttrice di Chi l’ha visto?

Raffaella Griggi è stata scelta come nuova conduttrice di Chi l’ha visto?, sostituendo Federica Sciarelli. La decisione è stata comunicata dopo settimane di indecisioni e rifiuti da parte di altri candidati. La Rai ha confermato la sua partecipazione alla prossima edizione del programma. La presentatrice ha già lavorato in altri programmi televisivi, ma questa sarà la sua prima conduzione del format. La sua nomina è stata ufficializzata di recente.

Sarà Raffaella Griggi a condurre la prossima edizione di Chi l’ha visto? prendendo il post della storica conduttrice Federica Sciarelli. Dopo settimane di indiscrezioni e numerosi rifiuti la Rai è finalmente arrivata ad una decisione definitiva. Raffaella Griggi a Chi l’ha visto?. Il prossimo 23 settembre Chi l’ha visto? tornerà in onda su Rai 3. A condurre la trasmissione però non ci sarà Federica Sciarelli, che ha lasciato dopo diversi anni la trasmissione, ma Raffaella Griggi. A confermarlo la Rai in una nota diffusa in queste ore. “Giornalista Rai, da anni volto e inviata della trasmissione – si legge nel comunicato ufficiale... 🔗 Leggi su Dilei.it

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Raffaella Griggi La Nuova Conduttrice di 'Chi lha visto'

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Chi L'Ha Visto: la nuova conduttrice è Raffaella Griggi. x.com

Chi è Raffaella Griggi, la giornalista favorita per il dopo Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?Da anni nella redazione di Chi l'ha visto?, Raffaella Griggi è indicata tra le favorite per la successione di Federica Sciarelli. Tutto sul suo percorso professionale e sulla sua vita privata. notizie.it

Chi è Raffaella Griggi, giornalista e possibile erede di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?Raffaella Griggi: biografia, carriera, vita privata e perché è tra i nomi per il dopo Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? donnaglamour.it