Certificazioni Fimi | dischi di platino per Bad Bunny Drillionaire Ditonellapiaga

Da metropolitanmagazine.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa settimana sono stati assegnati numerosi dischi di platino, tra cui quelli a Bad Bunny, Bon Jovi, Drillionaire e Ditonellapiaga. Gli artisti stranieri come Bad Bunny e Bon Jovi ottengono riconoscimenti per le vendite, mentre i nostri Drillionaire e Ditonellapiaga raggiungono la certificazione nel mercato locale. I premi sono stati assegnati in base alle vendite di album e singoli nel periodo di riferimento.

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Questa settimana molti dischi di platino sono per gli artisti oltreoceano come Bad Bunny e Bon Jovi: spazio anche per i nostri Drillionaire e Ditonellapiaga che conquistano la certificazione nel corso della settimana. 10 di Drillionaire arriva a quota tre dischi di platino. Il disco prende il titolo da un numero che ha un duplice valore simbolico: il “ 10 ” nel mondo del calcio è il numero del fantasista, chi indossa questa maglietta in campo si occupa della costruzione e dell’architettura del gioco, un ruolo che Drillionaire ha ricoperto nella sua carriera calcistica, ha giocato in serie B, e che ha metaforicamente trasportato nella sua attività di producer. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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