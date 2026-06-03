Quattro dischi di platino sono stati assegnati a Bad Bunny, mentre Marracash ne ha ottenuti due e Madame un disco d'oro. Le certificazioni Fimi di questa settimana riconoscono i successi degli artisti italiani e internazionali più ascoltati, con premi che attestano le vendite e gli stream dei loro brani. I riconoscimenti si basano su dati ufficiali di vendita e ascolto, senza ulteriori analisi o commenti.

Le Certificazioni Fimi della settimana premia con i dischi di platino super star globali come Bad Bunny e Shawn Mendes, insieme a icone che hanno lasciato un segno nel recente passato musicale ( Pino Daniele e Bob Marley ), ed i protagonisti delle classifiche attuali (Marracash, Ernia e Fred De Palma ). Sono quattro i dischi di platino ottenuti da Bad Bunny con l’ultimo album Debi Tirar Mas Fotos. Pubblicato nel gennaio 2026, il sesto lavoro in studio dell’ artista portoricano ha venduto 5 milioni di copie in tutto il mondo. Anticipato dai singoli El Club e Pitorro De Coco, ha raggiunto la vetta della classifica Billboard nella settimana successiva alla sua release, divenendo l’unico progetto discografico del rapper a non debuttare in cima alla chart americana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: quattro dischi di platino per Bad Bunny, due per Marracash, oro per Madame

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