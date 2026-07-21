Nella settimana numero 29 del 2026, le certificazioni Fimi hanno assegnato dischi di platino a Thasup, Bad Bunny e Mr Rain, mentre Juli ha ricevuto un disco d’oro. Bad Bunny è stato protagonista lo scorso weekend sul palco dell’Ippodromo San Siro di Milano. La certificazione conferma il successo commerciale di questi artisti, con riconoscimenti ufficiali per le loro produzioni musicali.

Le Certificazioni Fimi della settimana numero 29 del 2026 continua a distribuire dischi di platino ad alcuni dei pesi massimi del panorama nazionale, insieme a star globali come Bad Bunny, protagonista lo scorso weekend sul palco dell’ Ippodromo San Siro di Milano. Sono cinque i dischi di platino per Carattere Speciale ( C@ra++e S?ec@ale) di Thasup. Arrivato a distanza dal debutto di 236451, è stato anticipato da Moon e Siri con i feat di Lazza e Sfera Ebbasta. Nella tracklist figurano venti brani, due dei quali sono stati utilizzati per spot pubblicitari. Nel 2023, ad un anno dalla release, è stata pubblicata un’edizione digitale con l’aggiunta di Dimmi Che C’è, che vede il feat. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: dischi di platino per Thasup, Bad Bunny e Mr Rain, oro per Juli

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