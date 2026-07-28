C’è chi in spiaggia si porta i gialli e chi sceglie l’eleganza d’autore
Prima di partire o quando il sole si alza troppo, molte persone cercano un nuovo libro da leggere. Alcuni preferiscono i gialli, altri scelgono opere di autori famosi. La voglia di immergersi in una storia si fa sentire, spingendo a mettere in valigia un titolo. È un momento in cui la scelta del libro diventa immediata, tra il desiderio di suspense o di eleganza narrativa. La lettura diventa un rito prima di partire o durante le pause sotto il sole.
C ’è un momento, appena prima di chiudere la valigia o quando il sole inizia a scaldare (troppo) l’asfalto, in cui la voglia di una nuova lettura si fa urgente. E se è vero che niente ripaga quanto perdersi tra gli scaffali di una vecchia libreria di quartiere, quando i minuti sono contati la tecnologia ci viene in aiuto. Letture estive: sei libri da mettere in valigia dal Premio Strega X Per fortuna basta un click per far recapitare a casa dei veri e propri oggetti del desiderio, ed entrare al volo nel mondo dei book club estivi in perfetto stile Charlotte Casiraghi. Saggi d’autore, archivi patinati e volumi visivi da sfogliare sotto l’ombrellone o da esibire nel dehor della casa vacanze. 🔗 Leggi su Iodonna.it
I Notice More Than I Hear: Lynne McEwan. Crime Writer, Photojournalist, Storyteller
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