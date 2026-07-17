Concerto Bad Bunny chi è Jeremy Villanueva che sceglie chi entra nella Casita

Da dilei.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il concerto di Milano di Bad Bunny, Jeremy Villanueva, considerato il braccio destro dell’artista, ha il compito di selezionare le persone che possono entrare nella Casita, una struttura all’interno del concerto. Villanueva si muove tra il pubblico, scegliendo chi avvicinarsi e chi avvicinare alla zona esclusiva. La sua presenza è visibile tra la folla, mentre valuta i partecipanti in base a criteri non ufficiali.

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Il modo migliore per riuscire ad entrare nella Casita di Bad Bunny durante il concerto di Milano? Cercare Jeremy Villanueva, braccio destro dell’artista che ha il compito, nel corso dei live, di trovare le persone che potranno accedere alla struttura. Chi è Jeremy Villanueva, braccio destro di Bad Bunny. Da sconosciuto a star dei social, Jeremy Villanueva è diventato famosissimo negli ultimi mesi proprio grazie al suo ruolo ai concerti di Bad Bunny. Ha infatti proprio lui il compito di selezionare dal pubblico i fan che potranno vivere il live dalla prospettiva della Casita. Villanueva è un amico di Bad Bunny, ma soprattutto un assistente di produzione che fa parte dello staff del tour mondiale. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Concerto Bad Bunny, chi è Jeremy Villanueva che sceglie chi entra nella Casita
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