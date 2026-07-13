Islam a scuola Sasso | Mercoledì vedremo chi sta coi genitori e chi sceglie il silenzio complice

Mercoledì, la VII Commissione si riunirà per discutere una risoluzione sull'insegnamento dell'islam nelle scuole. La discussione si concentra sulla presenza di contenuti religiosi nelle aule e sulle reazioni di genitori e insegnanti. La riunione seguirà le polemiche sollevate negli ultimi giorni, con alcune voci che chiedono chiarezza e altre che accusano di complicità chi non si pronuncia.

Mercoledì la VII Commissione si riunirà per discutere la risoluzione che affronta il tema dell'islamizzazione nelle aule. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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