Islam a scuola Sasso | Mercoledì vedremo chi sta coi genitori e chi sceglie il silenzio complice

Da orizzontescuola.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mercoledì, la VII Commissione si riunirà per discutere una risoluzione sull'insegnamento dell'islam nelle scuole. La discussione si concentra sulla presenza di contenuti religiosi nelle aule e sulle reazioni di genitori e insegnanti. La riunione seguirà le polemiche sollevate negli ultimi giorni, con alcune voci che chiedono chiarezza e altre che accusano di complicità chi non si pronuncia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mercoledì la VII Commissione si riunirà per discutere la risoluzione che affronta il tema dell'islamizzazione nelle aule. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Uomini e Donne, chi e quando sceglie Ciro Solimeno: la corteggiatrice preferita dei suoi genitoriCiro Solimeno, protagonista del programma televisivo Uomini e Donne, si avvicina alla decisione finale.

Spalletti mette alla prova i giocatori dopo il pari con il Milan: “Vedremo chi è da Juve e chi no”Dopo il pareggio con il Milan, l'allenatore ha deciso di sottoporre i giocatori a una sessione di allenamento più intensa per valutare chi sarà in...

Temi più discussi: Attività sull'Islam a scuola, Frassinetti: Nessuna schedatura, su 7.000 istituti emersi pochissimi casi; Censimento su Islam a scuola, proteste: Controllo ideologico. Il ministero: Nessuna schedatura; Consenso informato anche per le attività di religione: lo chiede il deputato Sasso, passato di recente al gruppo di Roberto Vannacci. Bisogna impedire l'islamizzazione; Censimento Islam nelle scuole, MIM nega: Nessuna schedatura.

islam a scuola sassoCensimento su Islam a scuola, proteste: Controllo ideologico. Il ministero: Nessuna schedaturaValditara vuole sapere quali istituti hanno visitato moschee o incontrato Imam. La sinistra critica: Una corsa a chi è più a destra tra Lega e ... repubblica.it

Miele (Lega): polemiche sterili per avere visibilitàSarebbero appena sette, su 7mila istituti, gli incontri svolti nelle scuole italiane alla presenza di imam: cinque si sono realizzati, tra l’altro, nel contesto dell’insegnamento della religione catto ... tecnicadellascuola.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web