CdS – Fiorentina Mourinho sblocca Valdepenas | colpo da 8 milioni

Il club ha investito 8 milioni di euro per il trasferimento di Valdepenas, secondo quanto riportato dal Corriere. La trattativa si inserisce in un contesto di operazioni di mercato legate al Real Madrid, con la Fiorentina coinvolta in diverse trattative questa settimana. La firma è avvenuta in un momento di attività intensa sul fronte delle acquisizioni.

2026-07-27 10:38:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: È una settimana Real per la Fiorentina e non solo perché terminerà con la prestigiosa amichevole contro i “Blancos” di Mourinho (sabato 1 agosto a Klagenfurt): c’è l’arrivo di Valdepenas proprio dal club di Madrid, già concordato tra i club con la “formula Nico Paz” e rimasto finora sempre vincolato al via libera del tecnico portoghese, però adesso le esigenze coincidono. Quelle della Fiorentina che ha sempre chiesto agli spagnoli di accelerare la decisione per evitare pericolose interferenze di altre società ugualmente interessate, quelle del Real Madrid di cederlo monetizzando: Mou ha dato il via liber a. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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