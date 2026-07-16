Radu Dragusin, nuovo difensore della Fiorentina, ha dichiarato di sentirsi pronto per indossare la maglia viola. L’esterno Bakayoko sembra aver superato gli altri candidati come possibile acquisto. Nel frattempo, il tecnico ha deciso di frenare le trattative per un centrocampista in prestito dalla Spagna. Dragusin si è presentato con parole positive, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

FIRENZE – Era fra i possibili acquisti di gennaio, Radu Dragusin. Ora è un calciatore della Fiorentina. Presentandosi ha detto: “Ho sensazioni molto positive”. Il difensore rumeno, ex Genoa, è arrivato in prestito dal Tottenham con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni. Ha proseguito: “L’Italia ha sempre ha avuto un posto speciale nel mio cuore. La Serie A è sempre un campionato molto tattico. Con il direttore sportivo Paratici ci conosciamo da tanto tempo, ha avuto un ruolo importante in questo mio arrivo a Firenze”. “Fisicamente sto bene – ha concluso Dragusin – e sono pronto per la nuova stagione con la maglia viola. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Fiorentina, Dragusin: “Sono pronto per la maglia viola”. Esterno: Bakayoko in vantaggio su tutti. Mourinho “frena” Valdepenas

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