La Fiorentina paga otto milioni di euro per Valdepeñas

La Fiorentina ha versato otto milioni di euro per acquistare Victor Valdepeñas dal Real Madrid. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal giornale iberico Marca. Valdepeñas, considerato uno dei talenti emergenti della cantera madrilena, si trasferisce in Italia con un contratto fino al 2026. La firma è stata ufficializzata dopo lunghe negoziazioni tra le due società.

2026-07-14 18:42:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Il Real Madrid ha raggiunto un accordo con il Fiorentina per il trasferimento di Victor Valdepeñas uno dei grandi gioielli di La Fábrica de Valdebebas. In assenza del giovane difensore che supererà le visite mediche, a pagare sarà la squadra italiana otto milioni di euro per la metà dei diritti del giocatore e firmerà il Castillista per cinque stagioni. Il Real Madrid non solo si riserva il 50% dei diritti del giocatore per un eventuale trasferimento, ma mantiene anche un opzione di riacquisto per i prossimi anni. Valdepeñas 19 anni, ha debuttato la scorsa stagione con il Real Madrid agli ordini di Xabi Alonso titolare contro l’Alavés a Mendizorroza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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