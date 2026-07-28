Il tribunale ha stabilito una riduzione delle spese di mantenimento per i figli a carico dell'ex calciatore. La decisione si basa su una valutazione delle condizioni economiche di entrambe le parti, con una diminuzione di 1.000 euro rispetto alle richieste iniziali. Nel frattempo, Noemi Bocchi sarà presente a Ballando con le stelle, sostituendo Chanel. La vicenda giudiziaria tra Totti e Blasi si è conclusa con questa sentenza, senza ulteriori dettagli sulla durata o altri aspetti della causa.

L'ultimo capitolo della lite in tribunale fra Francesco Totti e Ilary Blasi si conclude a favore dell'ex capitano: il giudice ha infatti ridotto di 1.600 euro, ovvero da 12.500 a 10.900, l'assegno di mantenimento da versare all'ex moglie nonostante la battaglia sferrata da quest'ultima. Gianluca Gelso, giudice del Tribunale civile di Roma, ha infatti riconosciuto l'ormai quasi completa autonomia di Cristian che è manager della scuola calcio a Ostia Antica della famiglia Totti. Anche per quanto riguarda Chanel, la partecipazione (e la vittoria) in tv a «Pechino Express» le avrebbe garantito introiti tali da rendere meno gravosa per Francesco la partecipazione alle spese della sua vita quotidiana. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Causa Totti-Blasi, ridotte all'ex capitano le spese di mantenimento per i figli. Noemi Bocchi a Ballando, al posto di Chanel?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Noemi Bocchi verso Ballando con le Stelle: cosa c'entra Chanel Totti

Francesco Totti e Noemi Bocchi in vacanza ai Caraibi con i figli: selfie al mare con Chanel e Cristian - VIDEOUna famiglia si trova ai Caraibi per una vacanza, condividendo momenti di relax al mare.

Si parla di: Causa Totti-Blasi, ridotte all'ex capitano le spese di mantenimento per i figli. Noemi Bocchi a Ballando, al posto di Chanel?.

Causa Totti-Blasi, ridotte all'ex capitano le spese di mantenimento per i figli. Noemi Bocchi a Ballando, al posto di Chanel?Proseguono altri filoni del processo, come la copertura economica della riparazione delle infiltrazioni d'acqua nella villa all'Eur dove abita Ilary ... roma.corriere.it

Francesco Totti e Ilary Blasi, le tappe della crisi fino al divorzio: i tradimenti, i gossip, l’assegno di mantenimentoFu Francesco Totti in un'intervista rilasciata al Corriere della sera a parlare apertamente del punto di rottura nel suo matrimonio: La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile 2021, ma io soffrivo da ... ilgiornale.it