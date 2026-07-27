Noemi Bocchi verso Ballando con le Stelle | cosa c' entra Chanel Totti

La compagna di Francesco Totti avrebbe accettato l'invito di Milly Carlucci: la sua partecipazione arriverebbe dopo i numerosi tentativi della produzione di coinvolgere la figlia dell'ex calciatore. Noemi Bocchi potrebbe essere una delle protagoniste della prossima edizione di Ballando con le Stelle. La compagna di Francesco Totti sarebbe infatti tra i nomi finiti nel mirino di Milly Carlucci, ma dietro questa possibile partecipazione ci sarebbe un retroscena che coinvolge anche Chanel Totti. Ballando con le Stelle, l'antefatto che coinvolge Noemi Bocchi e Chanel Totti L'indiscrezione è stata lanciata da Giuseppe Candela sulle pagine di Chi.... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Noemi Bocchi verso Ballando con le Stelle Il colpo di Milly Carlucci dopo il no di Chanel Totti

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Temi più discussi: Napoli, secondo giorno di ritiro a Dimaro: lavoro tattico, corsa e pallone, la preparazione di Allegri; Noemi ricoverata, come sta la cantante secondo il primario: Microfratture composte all’anca e al polso, dovrà fermarsi; Salernitana, Llano si presenta: Serviranno umiltà ed entusiasmo; Il presidente degli Sharks e del Trapani Calcio, Valerio Antonini, aggredito in pieno centro.

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