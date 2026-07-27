Francesco Totti e Noemi Bocchi in vacanza ai Caraibi con i figli | selfie al mare con Chanel e Cristian - VIDEO

Una famiglia si trova ai Caraibi per una vacanza, condividendo momenti di relax al mare. La coppia è accompagnata da due figli, Chanel e Cristian, e un altro componente familiare. Sono stati pubblicati dei selfie che mostrano la famiglia in spiaggia, tra il mare e il sole. La vacanza è durata diversi giorni, con attività di svago e riposo. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi del viaggio o sulle altre persone coinvolte.

La coppia si concede una pausa ai Caraibi insieme ai figli, tra mare e relax: con loro ci sono Chanel, Cristian e un altro componente della famiglia. Vacanza tropicale per Francesco Totti e Noemi Bocchi, partiti per i Caraibi insieme ai figli. Il viaggio al mare li mostra lontani dagli impegn. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Francesco Totti e Noemi Bocchi una vacanza in famiglia alle Isole Turks e Caicos

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