Castro-Roma in 250 alla stazione Termini per l’arrivo dell’argentino

Circa 250 persone si sono radunate alla stazione Termini per accogliere l’arrivo di Santiago Castro, nuovo attaccante della squadra di calcio. I tifosi hanno aspettato l’arrivo del calciatore all’interno e all’esterno della stazione, creando un’assembramento. Castro è arrivato nella capitale con un volo internazionale, e subito si è diretto verso il centro sportivo della squadra.

Tutti pazzi per Santiago Castro a Roma: il primo colpo del calciomercato giallorosso ha riacceso il cuore dei tifosi giallorossi. I fallimenti delle operazioni Greenwood e Summerville avevano dato fin troppe false speranze al popolo della capitale, che aveva cominciato a storcere il naso davanti all’operato dello staff di D’amico, il quale non aveva ancora regalato nuovi innesti alla squadra di Gasperini. Finalmente l’uomo mercato della Roma ha fatto valere le sue abilità e ha portato al club capitolino il vice-Malen che tanto cercava: con El Torito tra le alternative, il tecnico piemontese avrà a disposizione un altro puntero da alternare all’olandese o addirittura la possibilità di presentare un attacco a 2 schierandoli entrambi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CASTRO SBARCA A ROMA E TERMINI IMPAZZISCE!

Notizie e thread social correlati

Roma: controlli a Castro Pretorio e in stazione Termini, 5 arresti e 5 denunceA Roma, durante controlli a Castro Pretorio e alla stazione Termini, sono state arrestate cinque persone e altre cinque sono state denunciate a piede...

Roma, disagi alla stazione Termini per lo sciopero: file e treni in ritardoA Roma Termini si sono verificati disagi e lunghe file a causa dello sciopero del personale che coinvolge Ferrovie, Italo e Grandi Navi Veloci.

Temi più discussi: Castro alla Roma, l’operazione con il Bologna ai dettagli; Castro arriva a Roma: delirio per il Torito, presenti 250 tifosi; Roma, accordo con Castro fino al 2031: ora D’Amico tratta con il Bologna; Roma, offerta al Bologna per Castro: 30 milioni più bonus. Nell’operazione si prova a inserire Dovbyk.

LIVE - Calciomercato Roma: Castro è arrivato nella Capitale, ad accoglierlo 250 tifosi (FOTO e VIDEO) ? x.gd/W6db7 #AsRoma x.com

Castro alla Roma, affare al traguardo: ecco cosa manca per chiudereLa Roma è ormai ad un passo dalla definizione del suo primo vero colpo estivo. L’importante accelerata impressa nelle ultime ore sul fronte Castro ha messo i giallorossi nelle condizioni di dover ... asromalive.it

Castro-Roma: è fatta. Le cifre dell’operazione e l’orario del suo arrivoLa Roma è alla ricerca di un vice Malen con caratteristiche diverse da Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino è in uscita (direzione Bologna), dato che non rientra nel progetto tecnico di Gian Piero ... siamolaroma.it