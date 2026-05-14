Roma | controlli a Castro Pretorio e in stazione Termini 5 arresti e 5 denunce

A Roma, durante controlli a Castro Pretorio e alla stazione Termini, sono state arrestate cinque persone e altre cinque sono state denunciate a piede libero. Sono stati inoltre identificati e sanzionati due titolari di attività commerciali. Le operazioni di polizia hanno portato al sequestro di vari materiali e all’intervento su più punti della zona centrale della città. Nessuna altra informazione sulle motivazioni o sui dettagli delle operazioni è stata resa nota.

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Cinque persone sono state arrestate, cinque ulteriori denunciate a piede libero e due titolari di attività commerciali sanzionati: questo è il bilancio dei controlli effettuati nelle ultime ore dai carabinieri della Compagnia Roma Centro, con il supporto del Nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria, nel rione Castro Pretorio e all’interno della stazione ferroviaria Termini. Durante queste operazioni, sono state identificate un totale di 107 persone e controllati 21 veicoli. Arresti e Denunce nel Rione Castro Pretorio. I carabinieri hanno proceduto all’arresto di un 44enne romano, colto in flagranza di reato mentre tentava di rubare profumi all’interno di un negozio situato nel “Forum Termini”.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: controlli a Castro Pretorio e in stazione Termini, 5 arresti e 5 denunce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma: controlli alla stazione Termini, 2 arresti e 4 denunceBlitz dei carabinieri alla stazione Termini: due arresti e quattro denunce nel fine settimana. Roma, controlli sicurezza nell’area della stazione Termini con cinque arrestiOperazione interforze per garantire la sicurezza (e non solo) nell’area della stazione Termini a Roma che hanno portato complessivamente a cinque... Si parla di: Roma est, droga e allacci abusivi. I carabinieri arrestano nove persone; Finti agenti rapinano l'oreficeria, lo scooter non parte e scappano a piedi. Due arresti. Roma, centinaia di persone attendono l'arrivo del Papa a Castro Pretorio(LaPresse) All'ingresso del cortile della parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio a Roma, dove arriverà Papa Leone XIV, per la seconda visita pastorale nelle parrocchie romane, campeggia uno ... ilmessaggero.it