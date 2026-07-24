Roma disagi alla stazione Termini per lo sciopero | file e treni in ritardo

Notizia in breve

A Roma Termini si sono verificati disagi e lunghe file a causa dello sciopero del personale che coinvolge Ferrovie, Italo e Grandi Navi Veloci. Lo sciopero è iniziato a mezzanotte e prosegue fino alla stessa ora del giorno seguente, causando ritardi nei treni e difficoltà per i passeggeri. La protesta ha interessato il personale di queste compagnie di trasporto.