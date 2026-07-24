Roma disagi alla stazione Termini per lo sciopero | file e treni in ritardo
A Roma Termini si sono verificati disagi e lunghe file a causa dello sciopero del personale che coinvolge Ferrovie, Italo e Grandi Navi Veloci. Lo sciopero è iniziato a mezzanotte e prosegue fino alla stessa ora del giorno seguente, causando ritardi nei treni e difficoltà per i passeggeri. La protesta ha interessato il personale di queste compagnie di trasporto.
File e disagi a Roma Termini per lo sciopero del personale in vigore dalla mezzanotte di ieri fino alla mezzanotte di oggi. A incrociare le braccia il personale di Ferrovie, Italo e Grandi Navi Veloci. Disagi anche per il trasporto locale. Molti treni cancellati, i ritardi variano dai 15 minuti fino a all’ora di attesa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Sciopero del personale, è caos alla stazione Termini a Roma: lunghe code e treni in ritardo
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