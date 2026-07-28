Il Pd riconosce che a Montedomini ci sono problemi e si prepara a modificare il regolamento. Si pensa di eliminare gli affitti turistici dall’area. La decisione arriva dopo le discussioni interne e le segnalazioni di criticità. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause, ma la volontà di intervenire è chiara. La questione riguarda la gestione degli spazi e le attività consentite nella zona.

Ora anche il Pd ammette che a Montedomini qualcosa non ha funzionato. E, mentre il segretario regionale dei dem Emiliano Fossi ne fa una questione di «credibilità» e intima «mai più», il segretario cittadino Federico Gianassi, anche per evitare un problema politico nella maggioranza di Palazzo Vecchio, dopo un confronto con la sindaca Sara Funaro fa da mediatore per mettere una toppa sullo strappo e per placare i malumori di Avs-Ecolò e di parte dello stesso Pd: il vertice tra le tre liste di maggioranza in Consiglio comunale ha deciso che sarà cambiato il regolamento dell’Asp per cancellare la possibilità di fare affitti turistici. Al contrario, non sarà messo in discussione, come invece più d’uno avrebbe voluto, il Cda presieduto da Maurizio Frittelli. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Caso Montedomini, il Pd ammette: «Un problema c’è». Si va verso il cambio di regolamento: stop agli affitti turistici

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