A Firenze, il Comune era a conoscenza degli affitti turistici brevi in un palazzo di proprietà dell’Asp Montedomini, situato al civico 83 di via Guelfa. Gli uffici avevano dato il via libera all’uso dell’edificio per questa attività. La struttura, precedentemente di proprietà pubblica, è stata trasformata in un alloggio con numerosi affitti di breve durata. La vicenda ha generato polemiche sulla gestione e il controllo di queste operazioni.

Sul palazzo di proprietà dell’Asp Montedomini, trasformato in un alveare di affitti turistici brevi, al civico 83 di via Guelfa, «il Comune sapeva». A dirlo è il consigliere di Sinistra Progetto Comune, Dmitrij Palagi, dopo un accesso agli atti sul caso dell’ente pubblico che per statuto dovrebbe occuparsi di combattere il disagio abitativo, mentre affitta molti suoi immobili a privati e agenzie che fanno rendita turistica. Secondo la sua ricostruzione «il 23 dicembre 2024 il conduttore di via Guelfa 83 deposita una Scia per l’intero edificio. La relazione tecnica scrive che le sette unità esistenti, “già destinate a strutture ricettive extra-alberghiere” con sette Cin ottenuti il 30 giugno 2023, “saranno frazionate quindi in 12 unità abitative da destinare sempre a strutture ricettive extra-alberghiere”. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Corrierefiorentino.corriere.it - Firenze, bufera sul caso Montedomini: «Via libera dagli uffici, il Comune sapeva degli affitti turistici»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Firenze, affitti brevi in una proprietà pubblica: il caso Montedomini scuote il ComuneIn via Guelfa, una proprietà pubblica dell’Asp di Montedomini ospita ora due annunci di affitti brevi su piattaforme come Airbnb.

Affitti brevi a Firenze, Property Managers: “Caso Montedomini è cortocircuito politico. Comune destini soldi a edilizia sociale”A Firenze, diversi appartamenti di proprietà di Montedomini sono stati messi sul mercato degli affitti brevi.

Temi più discussi: Affitti brevi anche nella proprietà pubblica: bufera su Palazzo Vecchio / FOTO; Andrea Giorgio nella bufera per il repost su Carlo Giuliani: OSA Polizia chiede l'intervento della sindaca; Il post di Meloni (dopo la bufera per il caso Roggero): mi aggredisci e mi difendo. Risarcirti? Non è giusto; Firenze, il presidio per Abderrahim Fakir.

Firenze, bufera sul caso Montedomini: Via libera dagli uffici, il Comune sapeva degli affitti turisticiIl Consigliere Palagi (Spc): del palazzo di via Guelfa ci sono mail del 2024 e l’ok al frazionamento per gli alloggi oggi su airbnb ... corrierefiorentino.corriere.it

Firenze, la stoccata di Giani sul caso Montedomini: Non ricapiti mai più. L'assessore va in Consiglio, ma senza censimentoSu Montedomini sicuramente dobbiamo approfondire bene e correggere quello che è accaduto. Perché non ricapiti. Il governatore Eugenio Giani si pronuncia così sul caso dell’azienda pubblica del Comun ... corrierefiorentino.corriere.it