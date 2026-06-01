stop agli affitti turistici brevi semaforo verde il 4 giugno

Firenze, 1 giugno 2026 – Il Consiglio comunale di Firenze si esprimerà il 4 giugno sulle i ntegrazioni del regolamento per le locazioni turistiche brevi, che vieta i nuovi affitti brevi anche nelle aree fuori dal centro storico. Il Consiglio si riunirà eccezionalmente di giovedì, con inizio alle ore 9: dopo le comunicazioni del presidente dell'assemblea Cosimo Guccione si procederà con la presentazione e il dibattito sulla delibera, da parte dell'assessore allo sviluppo economico e turismo Jacopo Vicini. Tra le zone, fuori dal centro storico, dove non sarà possibile aprire nuovi affitti brevi ci sono Campo di Marte, Gavinana, San Jacopino, Statuto e Rifredi, Libertà, Oberdan e Savonarola, Bronzino e Pier Vettori, Fonderia e Petrarca, Pignoncino e Paolo Uccello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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