Nel Lazio, i casi di epatite A sono aumentati nel 2026, con 120 segnalazioni nei primi mesi, rispetto ai 150 totali del 2025. L'infezione è collegata a cibi contaminati e può essere riconosciuta da sintomi come affaticamento, febbre, dolore addominale, nausea e ittero. La trasmissione avviene principalmente attraverso l’ingestione di alimenti o acqua contaminati. Non ci sono ancora dati su focolai specifici o misure di contenimento adottate.

L’epatite A continua a preoccupare, soprattutto nel Lazio: solo nei primi mesi del 2026 sono stati registrati ben 120 casi. Si tratta di un numero importante, se si pensa che 150 casi complessivi vennero rilevati nel 2025. Secondo gli esperti l’aumento è legato soprattutto al consumo di cibi contaminati e a casi di trasmissione interpersonale. L’incremento si inserisce in una crescita osservata anche a livello nazionale, dove i casi sono passati dai 126 del 2021 ai 631 del 2025. Come riconoscere l’epatite A I dati nazionali arrivano dal sistema di sorveglianza Seieva dell’Istituto superiore di Sanità, e quelli del Lazio dal Servizio regionale per l’Epidemiologia, sorveglianza e controllo delle malattie infettive (Seresmi) dell’Inmi Spallanzani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Casi di epatite A in aumento nel Lazio a causa di cibi contaminati, come riconoscere l'infezione

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