Controlli dei Nas dopo i casi di epatite A | sequestrati 270 kg di ostriche nel casertano

Dopo i diversi casi di epatite A segnalati nel paese, i Nas hanno intensificato i controlli, in collaborazione con il Ministero della Salute. Nel corso delle ispezioni sono stati sequestrati circa 270 chili di ostriche in una zona del casertano. Le operazioni hanno interessato vari punti vendita e depositi alimentari, con l’obiettivo di verificare la sicurezza dei prodotti e prevenire ulteriori rischi per la salute pubblica. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali sanzioni o azioni successive.

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