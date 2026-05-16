Controlli dei Nas dopo i casi di epatite A | sequestrati 270 kg di ostriche nel casertano
Dopo i diversi casi di epatite A segnalati nel paese, i Nas hanno intensificato i controlli, in collaborazione con il Ministero della Salute. Nel corso delle ispezioni sono stati sequestrati circa 270 chili di ostriche in una zona del casertano. Le operazioni hanno interessato vari punti vendita e depositi alimentari, con l’obiettivo di verificare la sicurezza dei prodotti e prevenire ulteriori rischi per la salute pubblica. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali sanzioni o azioni successive.
Si concludono i controlli dei Nas svolti di intesa con il Ministero della Salute dopo i numerosi casi di Epatite A in Italia.Nel mirino centri di spedizione molluschi, centri di depurazione, pescherie, ristoranti, mercati rionali e rivendite di alimenti vegetali con sanzioni e sequestri per 15. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Allarme epatite A, altri casi a Caserta e Latina
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