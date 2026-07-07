Epatite A cinque domande per comprendere l’infezione

L’epatite A è causata da un virus a RNA di circa 27 nanometri che può resistere al calore fino a 60 gradi, ma viene eliminato con l’ebollizione. La trasmissione avviene principalmente attraverso il consumo di cibo o acqua contaminati. La malattia può provocare sintomi come febbre, affaticamento e ittero, e si manifesta più frequentemente in contesti con scarse condizioni igieniche. Nonostante la capacità di resistere a temperature moderate, il virus può essere inattivato con metodi di cottura adeguati.

L’Epatite A è causata da virus a RNA, che ha un diametro di 27 nanometri. Resiste al calore, almeno fino ai 60 gradi, ma per fortuna viene distrutto dall’ebollizione. Quali alimenti sono a rischio?. Nell’acqua di mare pil virus dell’ Epatite A può sopravvivere anche per due mesi e questo spiega il motivo del rischio che si corre mangiando molluschi e frutti di mare crudi provenienti da zone non controllate. In generale gli altri alimenti potenzialmente inquinati sono le verdure crude, l’acqua e il latte non pastorizzato. Si può avere trasmissione interumana?. Può essere pericoloso il contatto diretto con le mani di una persona che ha appena sofferto l’infezione, mentre è altamente improbabile il passaggio del virus attraverso il sangue, perché il virus rimane in circolo per un breve periodo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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