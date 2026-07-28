Casa Optima ha raccolto oltre 40.000 mozziconi di sigaretta come parte di un’iniziativa ambientale. La società, specializzata in ingredienti per gelateria, pasticceria, decorazione e beverage, ha sede a San Clemente. La raccolta si inserisce in un progetto di sostenibilità volto a ridurre l’inquinamento e promuovere la tutela ambientale. La compagnia ha confermato il suo impegno in questa direzione, senza ulteriori dettagli sui risultati o sulle azioni future.

Casa Optima, gruppo italiano leader nella produzione di ingredienti per la gelateria, la pasticceria, la decorazione e il beverage, quartier generale a San Clemente, conferma l’impegno per la sostenibilità e la tutela dell’ambiente. L’azienda ha aderito a ‘ Riciccami ’, un innovativo progetto di economia circolare, basato sulla raccolta differenziata, la gestione corretta e il riciclo dei mozziconi di sigaretta, sensibilizzando i fumatori verso comportamenti più responsabili, sia negli spazi pubblici che in quelli privati. A partire da luglio 2025, Casa Optima ha formalizzato questa scelta strategica stringendo una partnership con Human Maple, e procedendo all’installazione di posacenere dedicati all’interno dei tre stabilimenti produttivi italiani a San Clemente, Bistagno (Alessandria) e Cuvio (Varese). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casa Optima, ambiente al centro. Raccolti oltre 40mila mozziconi

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