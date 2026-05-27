Insieme a te per l’ambiente oltre 15 chili di rifiuti raccolti a Sansepolcro

Notizia in breve

Domenica 24 maggio, 40 volontari hanno raccolto oltre 15 chili di rifiuti in 15 sacchi durante l’evento di “Insieme a te per l’ambiente” a Sansepolcro. La giornata si è svolta in modo organizzato, con i partecipanti che hanno pulito le aree pubbliche della città. Nessun incidente è stato segnalato e i volontari hanno concluso l’attività nel rispetto delle norme di sicurezza.