Insieme a te per l’ambiente oltre 15 chili di rifiuti raccolti a Sansepolcro

Da arezzonotizie.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 24 maggio, 40 volontari hanno raccolto oltre 15 chili di rifiuti in 15 sacchi durante l’evento di “Insieme a te per l’ambiente” a Sansepolcro. La giornata si è svolta in modo organizzato, con i partecipanti che hanno pulito le aree pubbliche della città. Nessun incidente è stato segnalato e i volontari hanno concluso l’attività nel rispetto delle norme di sicurezza.

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15 sacchi per oltre 15 kg di rifiuti raccolti da 40 volontari. Ecco i numeri della tappa di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s tenutasi a Sansepolcro domenica 24 maggio. Una giornata, organizzata con il patrocinio del Comune, dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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