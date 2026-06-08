Missione compiuta da volontari e Plastic Free | al Tempietto raccolti 4,5 chili di mozziconi

I volontari e Plastic Free hanno raccolto 4,5 chili di mozziconi al Tempietto durante l’evento “Il pianeta non è il tuo posacenere” a Reggio Calabria. La giornata si è svolta con grande partecipazione e entusiasmo, puntando a sensibilizzare sul problema dei rifiuti di sigarette. L'iniziativa ha coinvolto numerosi cittadini, che hanno contribuito alla pulizia dell’area.

Grande partecipazione ed entusiasmo per l’evento di sensibilizzazione ambientale “Il pianeta non è il tuo posacenere”, promosso da Plastic Free nella giornata di ieri a Reggio Calabria.L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 50 volontari, che hanno raccolto complessivamente 4,5 chili di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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