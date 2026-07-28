Carta del Docente | hai ancora fondi residui 2024-25? Hai tempo fino al 31 agosto per investirli nella tua formazione con Trinity College London

Hai ancora soldi disponibili sulla Carta del Docente per l’anno 2024-25? Puoi spenderli fino al 31 agosto 2026. Se hai residui, puoi investirli in corsi di formazione con Trinity College London. Dopo quella data, i fondi non saranno più utilizzabili. È importante agire prima della scadenza per usufruire delle risorse rimaste.

Il conto alla rovescia è iniziato: i fondi residui della Carta del Docente relativi all’anno scolastico 2024-25 potranno essere utilizzati solo fino al 31 agosto 2026. Se hai ancora un credito disponibile, questo è il momento giusto per trasformarlo in un’opportunità concreta di crescita professionale. Trinity College London, ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la formazione del personale scolastico, propone percorsi online progettati per offrire strumenti immediatamente spendibili nella pratica didattica, con attestazione S.O.F.I.A. e possibilità di acquisto tramite Carta del Docente. Scegliere oggi un corso significa arrivare preparati all’inizio del nuovo anno scolastico con nuove strategie, idee e competenze da portare subito in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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