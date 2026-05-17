Carta docente sarà riconosciuta ogni anno ai docenti con supplenza al 31 agosto o 30 giugno ma importo potrà variare

A partire dall’anno scolastico 202526, anche il personale educativo potrà ricevere la carta docente, che finora era riservata ai docenti con supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno. La somma riconosciuta ai beneficiari sarà riconosciuta ogni anno, ma l’importo potrà variare in base a determinati criteri. La questione riguarda il contributo destinato all’autoaggiornamento, alla formazione e ad alcune spese correlate, come quelle di trasporto.

Carta docente: si torna a parlare del contributo che annualmente i docenti (dal 202526 anche il personale educativo) ricevono per formazione, autoaggiornamento e alcune spese correlate, come i trasporti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Carta Docente: non serve fare solo il ricorso (ecco quando puoi ottenerla diversamente)

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