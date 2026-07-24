Carta del docente ottenuta tardivamente con sentenza | posso comprare hardware e software oltre il 31 agosto?

Un ricorso ha consentito ad alcuni docenti di ottenere la Carta del Docente in ritardo rispetto ai tempi previsti. Tuttavia, questa decisione potrebbe non permettere loro di utilizzare il bonus per l’acquisto di hardware e software oltre il 31 agosto, data limite stabilita. La questione riguarda i docenti precari che attendono accrediti arretrati e che, a causa del ritardo, potrebbero non avere più accesso ai fondi per effettuare acquisti dopo quella data.

Molti docenti precari in attesa degli accrediti arretrati della Carta del Docente tramite ricorso rischiano di non poter utilizzare il bonus a loro pieno piacimento per l’acquisto di hardware e software. Come chiarito dalle FAQ e dal DM 592026, l'acquisto di prodotti informatici, infatti, è consentito unicamente nell'a.s. 202526 e, successivamente, solo ogni quattro anni. Rispondiamo al dubbio di una lettrice spiegando perché chi riceverà le somme nel 2027 sarà bloccato nonostante l'inadempienza amministrativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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