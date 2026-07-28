Carceri sovraffollate continua emergenza suicidi

Da tv2000.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al 30 aprile 2026, il numero di detenuti nel sistema carcerario era di 64.436, superando la capienza regolamentare di 51.000 posti. Il sovraffollamento rimane un problema costante, con un incremento rispetto ai dati precedenti. La situazione ha portato a un aumento dei casi di suicidio tra i detenuti, evidenziando le difficoltà di gestione e di tutela della salute mentale all’interno delle carceri.

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Tra i nodi principali del sistema carcerario, il dramma del sovraffollamento. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone detenute, a fronte di una capienza regolamentare di 51.265 posti. Servizio di Federica Margaritora TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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