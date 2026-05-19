Secondo l'ultimo rapporto dell'associazione Antigone, circa il 90% delle carceri italiane è sovraffollato. I dati confermano che nella maggior parte delle strutture il numero di detenuti supera di molto la capienza ufficiale, creando situazioni di disagio e criticità nella gestione degli spazi e dei servizi. La situazione è stata segnalata più volte negli ultimi anni, con numeri che evidenziano una costante pressione sulle strutture penitenziarie. La questione si ripropone come uno dei temi principali nel dibattito sulle condizioni carcerarie nel paese.

Lo dice l'ultimo rapporto dell'associazione Antigone: è così anche per quello che ha fatto il governo, ma soprattutto per quello che non ha fatto In Italia ci sono 190 istituti penitenziari. Di questi, solo 22 non sono sovraffollati, poco più di uno su dieci. Lo dicono i dati contenuti nell’ultimo rapporto dell’associazione Antigone, che si occupa da anni dei diritti delle persone detenute. Il rapporto è relativo al 2025, e conferma problemi che le carceri italiane hanno da molto tempo, e che alcune iniziative del governo di Giorgia Meloni hanno reso più evidenti. Si basa su 102 visite svolte nel corso del 2025 da volontari dell’associazione, autorizzati dal ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Quasi nove carceri su dieci sono sovraffollate

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Carcere, presidio su sovraffollamento e sanità davanti Poggioreale

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