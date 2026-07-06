Carceri sovraffollate, l'inferno dei detenuti con il forte caldo

Notizia in breve

Le carceri sovraffollate si sono trovate ad affrontare condizioni particolarmente critiche con l’aumento delle temperature. In Toscana e in Sicilia, in particolare ad Enna, le strutture hanno registrato un peggioramento delle condizioni di vita per i detenuti. La presenza di un numero superiore alla capienza consentita e le alte temperature hanno contribuito a rendere la situazione più difficile per le persone ristrette. La situazione è stata segnalata da fonti locali e testimoni.