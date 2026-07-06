Carceri sovraffollate l’inferno dei detenuti con il forte caldo
Le carceri sovraffollate si sono trovate ad affrontare condizioni particolarmente critiche con l’aumento delle temperature. In Toscana e in Sicilia, in particolare ad Enna, le strutture hanno registrato un peggioramento delle condizioni di vita per i detenuti. La presenza di un numero superiore alla capienza consentita e le alte temperature hanno contribuito a rendere la situazione più difficile per le persone ristrette. La situazione è stata segnalata da fonti locali e testimoni.
Con il caldo, le carceri sovraffollate diventano un inferno. Drammatica la situazione in Toscana e in Sicilia ad Enna. Servizio di Antonella Mazza Teruel. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Carceri sovraffollate, l'inferno dei detenuti con il forte caldo
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