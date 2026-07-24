Il procuratore capo di Palermo ha dichiarato che le carceri italiane non sono più sotto il controllo dello Stato. Durante un evento ai Cantieri Culturali della Zisa, ha sottolineato che l'amministrazione penitenziaria ha perso il pieno controllo sugli istituti. La sua analisi si basa su recenti problemi riscontrati nelle strutture penitenziarie, senza specificare ulteriori dettagli o dati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme del procuratore capo di Palermo. Le carceri italiane non sarebbero più pienamente sotto il controllo dello Stato. È questo il duro monito lanciato da Maurizio De Lucia, procuratore capo di Palermo, intervenuto nel corso di un incontro organizzato ai Cantieri Culturali della Zisa. Secondo il magistrato, all’interno degli istituti penitenziari si sarebbero sviluppati sistemi di comunicazione che consentono contatti costanti tra detenuti reclusi in strutture diverse e persone all’esterno, mettendo in evidenza le difficoltà nel garantire un controllo efficace. Sovraffollamento e carenze del sistema. De Lucia ha sottolineato come il sistema penitenziario italiano stia attraversando una fase particolarmente critica, aggravata dal sovraffollamento delle strutture. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Carceri italiane, De Lucia: “Lo Stato ha perso il controllo degli istituti penitenziari”

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