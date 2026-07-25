Il Procuratore di Palermo ha criticato pubblicamente il ministro della Giustizia riguardo alla gestione delle carceri. La polemica è seguita alle dichiarazioni del ministro, che avevano suscitato reazioni negative anche dalla polizia penitenziaria. Dopo l'Associazione nazionale magistrati, anche le rappresentanze della polizia penitenziaria hanno espresso disaccordo con le posizioni del ministro. La discussione riguarda le condizioni delle strutture carcerarie e le politiche adottate in materia di sicurezza e gestione.

L'allarme sulla situazione delle carceri fa scoppiare un duro scontro tra Procuratore di Palermo e il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Dopo la denuncia di un anno fa da parte del capo della Dna Giovanni Melillo sulla situazione ingestibile delle carceri, sono arrivate in queste ore ancor più nette le dichiarazioni del procuratore Maurizio De Lucia. Nel corso di un incontro sul racket del pizzo organizzato da Assostampa, il magistrato ha spiegato che gli istituti di pena «non sono più sotto il controllo dello Stato», quindi «le carceri non esplodono perché i detenuti non vogliono farle esplodere, il controllo appartiene solo alle organizzazioni criminali che vogliono lasciare le cose per come sono». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Carceri, scontro De Lucia-Nordio: dopo l'Anm anche la polizia penitenziaria contro il ministro

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