Carburanti il Governo interviene contro il caro gasolio | approvato un taglio con decreto

Il governo ha approvato un decreto che prevede un taglio sui carburanti per contrastare l’aumento dei prezzi del gasolio. Le tensioni internazionali hanno portato a un incremento dei costi dei carburanti, influendo sui prezzi del trasporto e sui beni di consumo. La misura mira a ridurre l'impatto di questi aumenti sui cittadini e sulle aziende. La decisione è stata presa in risposta alle variazioni dei mercati energetici e alle difficoltà di approvvigionamento.

Le crescenti tensioni sullo scenario internazionale stanno determinando un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti, con inevitabili ripercussioni sui costi del trasporto su strada e, di conseguenza, sull’intera filiera dei beni di consumo. Per fronteggiare l’emergenza, il Consiglio dei ministri ha approvato nel pomeriggio di ieri, un decreto che introduce un taglio immediato sul prezzo del gasolio, il carburante maggiormente utilizzato nei settori dell’autotrasporto e dell’agricoltura, con effetti diretti anche sui prezzi sostenuti quotidianamente dalle famiglie. A comunicarlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attraverso i propri canali social. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Caro Carburante: Il Governo Interviene! Taglio Prezzi Subito!

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