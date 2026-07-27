Caro carburanti il nuovo decreto sul gasolio in vigore da mezzanotte Meloni | Non lasceremo soli gli italiani

Il decreto carburanti approvato dal governo entra in vigore a mezzanotte, con un intervento sul gasolio che prevede la riduzione di 17 centesimi di accise e Iva. La misura mira a contenere i rincari dei carburanti. Il premier ha dichiarato che non si lascerà soli gli italiani di fronte ai rincari.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto carburanti per dare una risposta immediata ai rincari: la misura entrerà in vigore a mezzanotte. Il decreto interviene sul gasolio, tagliando di 17 centesimi accise e Iva. A fronte di questo taglio non sono stati introdotti costi compensativi: in particolare, si era parlato di un aumento delle sigarette che non c’è stato. L’operazione, come chiarito dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel corso di una conferenza stampa seguita al Cdm, ha un costo che si aggira intorno ai 125 milioni. Meloni: «Faremo tutto il possibile per non lasciare soli i cittadini». Con un post sui propri... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Caro carburanti, Giorgetti: Nuovo taglio delle accise per tutto Aprile

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Uno sconto di dieci giorni, dal 28 luglio al 6 agosto. Solo per il gasolio. Dopo ore di tensione dentro la maggioranza sulle coperture necessarie a finanziare il provvedimento, il Consiglio dei ministri dà il via libera a un nuovo intervento contro il caro carburanti. x.com

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Caro carburanti, come sarà il nuovo taglio delle accise: l'obiettivo è riportare benzina e diesel sotto 2 euro (sul gasolio sconto di 24 cent)Il governo studia l’intervento con sconti maggiori sul diesel, fino a 20 centesimi al litro, 5 sulla benzina. Tra le ipotesi anche un bonus sulla social card per i redditi bassi ... corriere.it