Caro carburanti verso il Cdm | taglio delle accise solo sul gasolio
Il governo sta valutando un decreto che prevede un taglio delle accise esclusivamente sul benzina, lasciando invariato il costo del gasolio. L’obiettivo è ridurre i prezzi dei carburanti, attualmente intorno ai 2,2 euro al litro, e farli scendere sotto la soglia dei due euro. La decisione sarà discussa nelle prossime ore in un Consiglio dei ministri.
Un intervento mirato sul gasolio per riportare i listini, ormai vicini ai 2,2 euro al litro in tutta Italia, sotto la soglia psicologica dei due euro al litro. È ciò che sta valutando il Governo in vista del Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio - in programma alle 17.30 - in cui interverrà con un decreto ponte in attesa di poter sfruttare le accise mobili di luglio, che verranno contabilizzate soltanto dopo i primi giorni di agosto. La scelta di concentrare le risorse sul diesel, lasciando fuori la benzina, riflette la diversa velocità con cui i due carburanti si sono mossi nelle ultime settimane: questa mattina il gasolio viaggia a 2,185 euro al litro, agli stessi livelli di marzo 2022, all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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+++ Caro carburanti, Consiglio dei ministri si riunisce oggi alle 17.30 per le prime misure. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito Iva di luglio, è atteso un secondo intervento x.com
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