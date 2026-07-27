Caro carburanti verso il Cdm | taglio delle accise solo sul gasolio

Da ilsole24ore.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo sta valutando un decreto che prevede un taglio delle accise esclusivamente sul benzina, lasciando invariato il costo del gasolio. L’obiettivo è ridurre i prezzi dei carburanti, attualmente intorno ai 2,2 euro al litro, e farli scendere sotto la soglia dei due euro. La decisione sarà discussa nelle prossime ore in un Consiglio dei ministri.

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Un intervento mirato sul gasolio per riportare i listini, ormai vicini ai 2,2 euro al litro in tutta Italia, sotto la soglia psicologica dei due euro al litro. È ciò che sta valutando il Governo in vista del Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio - in programma alle 17.30 - in cui interverrà con un decreto ponte in attesa di poter sfruttare le accise mobili di luglio, che verranno contabilizzate soltanto dopo i primi giorni di agosto. La scelta di concentrare le risorse sul diesel, lasciando fuori la benzina, riflette la diversa velocità con cui i due carburanti si sono mossi nelle ultime settimane: questa mattina il gasolio viaggia a 2,185 euro al litro, agli stessi livelli di marzo 2022, all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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