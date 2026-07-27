Caro carburanti verso il Cdm | taglio delle accise solo sul gasolio

Notizia in breve

Il governo sta valutando un decreto che prevede un taglio delle accise esclusivamente sul benzina, lasciando invariato il costo del gasolio. L’obiettivo è ridurre i prezzi dei carburanti, attualmente intorno ai 2,2 euro al litro, e farli scendere sotto la soglia dei due euro. La decisione sarà discussa nelle prossime ore in un Consiglio dei ministri.