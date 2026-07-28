Dalla mezzanotte tra il 27 e il 28 luglio è entrato in vigore uno sconto sulle accise del gasolio, che permette agli automobilisti di risparmiare fino a 17 centesimi al litro. La misura, decisa dal governo, riguarda esclusivamente il diesel e sarà valida fino al 6 agosto. Non sono stati previsti sconti sulla benzina, che resta esclusa dalla misura. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui motivi di questa differenziazione.

Dalla mezzanotte tra il 27 e il 28 luglio è entrato in vigore il nuovo sconto sulle accise del gasolio deciso dal governo Meloni. La misura, che riguarda il diesel ma non la benzina, permetterà agli automobilisti di risparmiare fino a 17 centesimi al litro, almeno fino al prossimo 6 agosto. Secondo le stime del Codacons, il beneficio si traduce concretamente in circa 8,5 euro in meno per un pieno. Carburante e accise: sconto sul diesel ma non sulla benzina Il riallineamento tra verde e gasolio Come verranno reperite le risorse e il meccanismo delle "accise mobili" Carburante e accise: sconto sul diesel ma non sulla benzina Al momento, il prezzo medio del diesel in modalità self service sulla rete stradale è pari a 2,185 euro al litro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Carburanti e accise, al via lo sconto sul diesel ma non sulla benzina: perché il governo ha escluso la verde

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CARBURANTE: IL GOVERNO SI SVEGLIA SOLO ORA

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Temi più discussi: Carburanti, sconto solo sul gasolio per 17 centesimi al litro. Nessun intervento sulle sigarette; Caro carburanti, come sarà il nuovo taglio delle accise: l'obiettivo è riportare benzina e diesel sotto 2 euro (sul gasolio sconto di 24 cent); Governo al lavoro sui carburanti, allo studio anche accise mobili; Carburanti, ipotesi decreto in settimana e accise mobili.

#CaroCarburanti. La Cisl valuta positivamente la decisione del Governo di ridurre di 17 centesimi le accise sul gasolio fino al 6 agosto, così come l’ok dell’UE agli aiuti da 300 milioni per l’autotrasporto. Un sollievo necessario per lavoratori, famiglie e impres x.com

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