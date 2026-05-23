Taglio accise carburanti il governo vara nuovo decreto legge | meno 5 centesimi sulla benzina verde e 10 centesimi sul diesel Previsti ulteriori tagli ai Ministeri

Da orizzontescuola.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha approvato un decreto-legge che mantiene il taglio delle accise sui carburanti, riducendo di 5 centesimi il prezzo della benzina verde e di 10 centesimi quello del diesel. Sono previste anche ulteriori riduzioni ai finanziamenti dei Ministeri. Il provvedimento include misure di sostegno per il settore agricolo, l’autotrasporto e il trasporto pubblico locale. La decisione riguarda la proroga delle agevolazioni fiscali sui carburanti.

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera un decreto-legge che proroga il taglio delle accise sui carburanti e introduce nuove misure di sostegno per il comparto agricolo, l’autotrasporto e il trasporto pubblico locale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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