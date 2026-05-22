Taglio accise governo prolunga sconto su benzina e diesel fino all'8 giugno | i nuovi prezzi dei carburanti
Il governo ha deciso di prolungare lo sconto sulle accise sui carburanti fino all'8 giugno, estendendo così di due settimane la misura già in atto. La riduzione delle tasse sui carburanti riguarda benzina e diesel e continuerà a influenzare i prezzi praticati nelle stazioni di servizio durante questo periodo. La decisione è stata annunciata ufficialmente e sarà valida fino alla data stabilita. Nessuna modifica è stata comunicata rispetto alle modalità di applicazione dello sconto.
Il governo Meloni ha prolungato il taglio delle accise sui carburanti: resterà in vigore fino all'8 giugno, dunque per due settimane. Lo sconto rimane di 20 centesimi sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina. Tra una settimana, l'esecutivo valuterà se rinnovare ancora il taglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Taglio accise su carburanti prorogato al 22 maggio, nuovo decreto per lo sconto sui prezzi di benzina e dieselArriva la proroga del taglio delle accise su benzina e diesel promessa da Giorgia Meloni.
Taglio accise carburanti prolungato fino al 22 maggio: l’effetto sui prezzi di benzina e dieselIl taglio delle accise attualmente in vigore è stato prolungato fino al 22 maggio.
Carburanti, il governo prolunga lo sconto su benzina e diesel: prolungato il taglio delle acciseIl Consiglio dei ministri approva il quarto decreto carburanti: proroga degli sconti su benzina e gasolio, 200 milioni per l'autotrasporto e un nuovo intervento per l'ex-Ilva. Gli autotrasportatori so ... automoto.it
Caro carburanti, il governo conferma il taglio delle accise fino a inizio giugnoIl provvedimento proroga per altri quindici giorni la misura a tutela degli automobilisti. Annullato anche lo sciopero degli autotrasportatori ... quattroruote.it