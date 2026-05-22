Taglio accise governo prolunga sconto su benzina e diesel fino all'8 giugno | i nuovi prezzi dei carburanti

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha deciso di prolungare lo sconto sulle accise sui carburanti fino all'8 giugno, estendendo così di due settimane la misura già in atto. La riduzione delle tasse sui carburanti riguarda benzina e diesel e continuerà a influenzare i prezzi praticati nelle stazioni di servizio durante questo periodo. La decisione è stata annunciata ufficialmente e sarà valida fino alla data stabilita. Nessuna modifica è stata comunicata rispetto alle modalità di applicazione dello sconto.

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Il governo Meloni ha prolungato il taglio delle accise sui carburanti: resterà in vigore fino all'8 giugno, dunque per due settimane. Lo sconto rimane di 20 centesimi sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina. Tra una settimana, l'esecutivo valuterà se rinnovare ancora il taglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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