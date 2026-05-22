Taglio accise governo prolunga sconto su benzina e diesel fino all'8 giugno | i nuovi prezzi dei carburanti

Il governo ha deciso di prolungare lo sconto sulle accise sui carburanti fino all'8 giugno, estendendo così di due settimane la misura già in atto. La riduzione delle tasse sui carburanti riguarda benzina e diesel e continuerà a influenzare i prezzi praticati nelle stazioni di servizio durante questo periodo. La decisione è stata annunciata ufficialmente e sarà valida fino alla data stabilita. Nessuna modifica è stata comunicata rispetto alle modalità di applicazione dello sconto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui