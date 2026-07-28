Carambola tra auto e moto quattro feriti a Clusone

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto martedì mattina lungo viale Gusmini a Clusone. L’incidente ha coinvolto diverse auto e una moto, con i soccorsi intervenuti poco dopo le 10. Le condizioni dei feriti non sono state rese note. Sul posto sono presenti forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Clusone. Grave incidente nella mattinata di martedì 28 luglio lungo viale Gusmini, con il coinvolgimento di diverse auto e una moto. L’allarme è scattato attorno alle 10.30: sul posto sono intervenute tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo per soccorrere le quattro persone rimaste ferite. Secondo un prima ricostruzione il sinistro avrebbe riguardato inizialmente solamente le due vetture, finendo poi per coinvolgere anche la moto. Una delle due auto proveniva da Rovetta e avrebbe superato la coda di auto che si era formata al semaforo, tamponandone un’altra: la carambola sarebbe proseguita con un impatto anche contro due ulteriori veicoli fermi al semaforo nella direzione opposta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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