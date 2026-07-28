Due carabinieri motociclisti hanno salvato un’anziana in una abitazione a Montemarciano. Durante un intervento di routine, hanno trovato la donna in difficoltà e sono intervenuti tempestivamente per soccorrerla. La loro prontezza ha evitato che la situazione degenerasse in una crisi più grave. L’intervento è avvenuto in mattinata e ha coinvolto le forze dell’ordine nel contesto di un salvataggio domestico.

Una mattinata ordinaria si è trasformata in un salvataggio ad alta tensione emotiva a Montemarciano, dove l’attenzione e l’umanità di due carabinieri hanno evitato che un dramma domestico si consumasse nel silenzio. Durante un normale posto di blocco in centro, i militari della Squadra Motociclisti di Senigallia hanno avvertito delle flebili grida d’aiuto provenire da una palazzina vicina. I militari hanno raggiunto il portone. Non ricevendo alcuna risposta al citofono, e intuendo la gravità della situazione, non hanno esitato a cercare una via d’accesso alternativa. Dimostrando agilità e prontezza, si sono arrampicati fino al primo piano, riuscendo a entrare nell’appartamento passando da un balcone attiguo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri motociclisti salvano un’anziana in casa

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