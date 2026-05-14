Scivolata nell' Alpone anziana rimane aggrapata ad un ramo | la salvano pompieri e carabinieri
Nel pomeriggio del 7 aprile ad Arcole, un'anziana di 87 anni è caduta nell’argine del torrente Alpone. La donna, soggetta a fragilità, è rimasta aggrappata a un ramo per alcuni istanti prima di essere soccorsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno collaborato per portarla in salvo. La caduta si è verificata in un'area vicino al torrente, creando momenti di preoccupazione tra i presenti.
Sono stati momenti di apprensione quelli vissuti nel pomeriggio del 7 aprile ad Arcole, dove una 87enne del posto, soggetta a fragilità, era tragicamente scivolata nell’argine del torrente Alpone.Un privato cittadino che aveva assistito alla scena, ha fatto scattare l'allerta segnalando il tutto. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Sullo stesso argomento
Rotonda, sventata truffa: i Carabinieri salvano l’anziana dal ricatto? Domande chiave Come hanno fatto i truffatori a convincere l'anziana a consegnare l'oro? Quale finta emergenza ha scatenato la disperazione della...
Bagnaria: anziana intrappolata in casa dopo l’incendio della cassetta degli attrezzi, la salvano i carabinieriBagnaria (Pavia), 8 marzo 2026 – L'intervento dei carabinieri l'ha tratta in salvo prima che rimanesse intrappolata in casa dal fumo.