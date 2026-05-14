Scivolata nell' Alpone anziana rimane aggrapata ad un ramo | la salvano pompieri e carabinieri

Nel pomeriggio del 7 aprile ad Arcole, un'anziana di 87 anni è caduta nell’argine del torrente Alpone. La donna, soggetta a fragilità, è rimasta aggrappata a un ramo per alcuni istanti prima di essere soccorsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno collaborato per portarla in salvo. La caduta si è verificata in un'area vicino al torrente, creando momenti di preoccupazione tra i presenti.

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