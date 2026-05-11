Rotonda sventata truffa | i Carabinieri salvano l’anziana dal ricatto

I Carabinieri hanno sventato una truffa ai danni di un’anziana di 87 anni, salvandola da un tentativo di ricatto. I truffatori avevano convinto la donna a consegnare l’oro sotto la minaccia di una presunta emergenza familiare. La donna aveva ricevuto chiamate e messaggi che le avevano generato paura e disperazione, portandola a fidarsi delle richieste dei truffatori. Gli investigatori hanno poi intercettato e bloccato i tentativi dei malfattori.

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? Domande chiave Come hanno fatto i truffatori a convincere l'anziana a consegnare l'oro?. Quale finta emergenza ha scatenato la disperazione della donna di 87 anni?. Chi sono i due quarantenni fermati dai Carabinieri vicino alla vittima?. Cosa rischiano ora i sospetti napoletani dopo l'intervento della polizia?.? In Breve Due quarantenni napoletani con precedenti per truffe agli anziani identificati dai Carabinieri.. I sospetti sono stati deferiti alla Procura di Lagonegro per tentativo di truffa aggravata.. Proposta di foglio di via obbligatorio alla Questura di Potenza per i due soggetti.. Truffe basate su finto arresto della figlia per manipolare l'ottantasettenna di Rotonda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rotonda, sventata truffa: i Carabinieri salvano l’anziana dal ricatto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Truffa sventata: anziana salvata da 4.500 euro di truffaUn ufficio postale della provincia di Chieti ha sventato una truffa ai danni di un'anziana cliente, evitando che la donna prelevasse 4. Truffa sventata: coppia arrestata, anziana salva i gioielli grazieUna coppia di individui, un uomo di 48 anni e una donna di 29, entrambi originari della Campania e con precedenti penali, è stata arrestata dalla... Si parla di: Rotonda (PZ), sventata truffa a un’anziana: denunciati due quarantenni; Rotonda, Carabinieri intercettano auto sospetta e sventano truffa ai danni di un’anziana.