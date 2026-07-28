Capitale in ginocchio | dietro i selfie e gli spot di Gualtieri il nulla FdI | Roma merita di più

Da secoloditalia.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A meno di un anno dalle prossime elezioni, il sindaco di Roma ha portato avanti una campagna di comunicazione molto curata e costosa, ma senza risultati concreti. Le iniziative promozionali e gli spot pubblicitari sono stati definiti dalla destra come vuoti di sostanza. Secondo un partito di opposizione, la capitale merita di più rispetto a ciò che viene mostrato attraverso i selfie e le campagne di immagine.

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Propaganda impeccabile e costosa, sostanza nulla. A meno di un anno dal voto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, continua nel mood che gli riesce meglio. Tagli di nastri, selfie, video sorridente sui social mentre la Capitale è in ginocchio. Eppure non si registrano interventi del Campidoglio sulle maggiori emergenze dei cittadini mentre le periferie restano abbandonate. In balìa di criminalità e occupazioni abusive. Gualtieri, sotto la propaganda niente. La denuncia di FdI. Fratelli d’Italia parte all’attacco con una campagna grafica sui social con l’hastag #RomaMeritadiPiù #GualtieriAntiRomano #VergognaCapitale #FratellidItaliaRoma #DifendiAmoRom. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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