Capitale in ginocchio | dietro i selfie e gli spot di Gualtieri il nulla FdI | Roma merita di più
A meno di un anno dalle prossime elezioni, il sindaco di Roma ha portato avanti una campagna di comunicazione molto curata e costosa, ma senza risultati concreti. Le iniziative promozionali e gli spot pubblicitari sono stati definiti dalla destra come vuoti di sostanza. Secondo un partito di opposizione, la capitale merita di più rispetto a ciò che viene mostrato attraverso i selfie e le campagne di immagine.
Propaganda impeccabile e costosa, sostanza nulla. A meno di un anno dal voto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, continua nel mood che gli riesce meglio. Tagli di nastri, selfie, video sorridente sui social mentre la Capitale è in ginocchio. Eppure non si registrano interventi del Campidoglio sulle maggiori emergenze dei cittadini mentre le periferie restano abbandonate. In balìa di criminalità e occupazioni abusive. Gualtieri, sotto la propaganda niente. La denuncia di FdI. Fratelli d’Italia parte all’attacco con una campagna grafica sui social con l’hastag #RomaMeritadiPiù #GualtieriAntiRomano #VergognaCapitale #FratellidItaliaRoma #DifendiAmoRom. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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