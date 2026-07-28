Capitale in ginocchio | dietro i selfie e gli spot di Gualtieri il nulla FdI | Roma merita di più

Notizia in breve

A meno di un anno dalle prossime elezioni, il sindaco di Roma ha portato avanti una campagna di comunicazione molto curata e costosa, ma senza risultati concreti. Le iniziative promozionali e gli spot pubblicitari sono stati definiti dalla destra come vuoti di sostanza. Secondo un partito di opposizione, la capitale merita di più rispetto a ciò che viene mostrato attraverso i selfie e le campagne di immagine.