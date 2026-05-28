A Roma Irpef fino a tre volte più alta di Milano | FdI sfida Gualtieri con una delibera popolare

Da secoloditalia.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roma, l’Irpef è fino a tre volte più alta rispetto a Milano. Il partito di centrodestra ha avviato una delibera popolare per chiedere una riduzione progressiva delle tasse comunali. La proposta punta a modificare le aliquote e alleggerire il peso fiscale sui residenti. La richiesta è stata presentata ufficialmente alle autorità comunali, con l’obiettivo di ottenere un’attenuazione delle aliquote fiscali nel prossimo bilancio. La delibera sarà oggetto di discussione nelle prossime settimane.

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Ridurre progressivamente la pressione fiscale a carico dei cittadini romani dopo la conclusione della fase straordinaria della gestione commissariale del debito storico del Comune: è questo l’obiettivo della proposta di delibera, di iniziativa popolare, per la rideterminazione dell’addizionale comunale IRPEF di Roma Capitale, presentata in Campidoglio da Fratelli d’Italia. Il primo partito italiano sarà mobilitato dalla prossima settimana su tutti i municipi per la raccolta delle firme. Il provvedimento, depositato ai sensi dello Statuto di Roma Capitale e del regolamento sulla partecipazione popolare, punta ad avviare ‘un percorso concreto per riportare l’addizionale IRPEF verso il livello ordinario dello 0,5%, superando progressivamente la componente straordinaria introdotta per il piano di rientro del debito pregresso’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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