A Roma Irpef fino a tre volte più alta di Milano | FdI sfida Gualtieri con una delibera popolare

Notizia in breve

A Roma, l’Irpef è fino a tre volte più alta rispetto a Milano. Il partito di centrodestra ha avviato una delibera popolare per chiedere una riduzione progressiva delle tasse comunali. La proposta punta a modificare le aliquote e alleggerire il peso fiscale sui residenti. La richiesta è stata presentata ufficialmente alle autorità comunali, con l’obiettivo di ottenere un’attenuazione delle aliquote fiscali nel prossimo bilancio. La delibera sarà oggetto di discussione nelle prossime settimane.