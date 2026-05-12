Affitti brevi Gualtieri attacca Nonna Roma | Senza la riforma di Roma Capitale non possiamo limitarli
Il sindaco di Roma ha dichiarato che senza una riforma di Roma Capitale non sarà possibile limitare gli affitti brevi gestiti tramite piattaforme come Airbnb. Secondo Gualtieri, la regolamentazione di questi affitti dipende dalla modifica dello statuto comunale. Tuttavia, l’associazione Nonna Roma ha risposto affermando che il Comune può intervenire già oggi, in quanto esistono leggi e strumenti legali che consentono di agire in tal senso.
Il sindaco Gualtieri lega la regolamentazione degli Airbnb alla riforma di Roma Capitale, ma l'associazione Nonna Roma replica: "Il Comune può già intervenire, le leggi ci sono già".🔗 Leggi su Fanpage.it
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