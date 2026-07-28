Caos nel calcio nazionale: dopo poco più di due settimane, Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato i loro ruoli di direttore tecnico e advisor della Nazionale. La situazione si complica con il consiglio federale in programma oggi. Restano in corsa i nomi di un nuovo commissario tecnico, con le preferenze che sembrano puntare su un allenatore in pole position. La decisione finale si attende nelle prossime ore.

Tutto da rifare, si torna al punto di partenza. Ed è caos Nazionale. Dopo poco più di due settimane Paolo Maldini e Leonardo lasciano i rispettivi ruoli di dt e di advisor della Nazionale. Il largo progetto di durata decennale che doveva ridare linfa al calcio italiano evapora prima ancora di nascere al termine di una giornata fitta di colloqui, telefonate, tentativi di intesa mai davvero efficaci. L’intransigenza di Maldini che aveva paventato dimissioni qualora fosse saltato il nome di Pirlo nonostante il caso Russia, ha avuto la meglio sull’opportunità di non far saltare il banco e gettare via quel modello di riforme di lunga durata che aveva messo in piedi per rilanciare l’intero movimento nazionale del calcio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caos Nazionale, Maldini e Leonardo lasciano: per il ct Conte-Mancini in pole, oggi il consiglio federale

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Caos Italia: Maldini e Leonardo si dimettono. Chiellini, Mancini o Conte

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