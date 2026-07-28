La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha convocato un consiglio per discutere della guida tecnica della nazionale dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo e il caso Pirlo. Tra i nomi più accreditati ci sono Roberto Mancini, seguito da Antonio Conte, Stefano Pioli e Raffaele Palladino. La candidatura di Pep Guardiola e Carlo Ancelotti non è stata presa in considerazione. La selezione dell’allenatore prosegue senza ancora una decisione ufficiale.

Per quanto riguarda la panchina della Nazionale, dopo i "no, grazie" incassati da Pep Guardiola e Carlo Ancelotti e lo stop alla candidatura di Andrea Pirlo, resta aperta la corsa al successore di Rino Gattuso. I principali favoriti sono Roberto Mancini, come anticipato da Il Giornale d’Italia, e An. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ct Nazionale, al via consiglio FIGC dopo caso Pirlo e dimissioni Maldini-Leonardo, in pole Mancini, poi Conte, Pioli e Palladino

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Ct Nazionale, cresce l'imbarazzo in Figc: il caso Pirlo, i figli di Maldini e i dubbi di Malagò

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Temi più discussi: Pirlo non sarà ct dell'Italia, Maldini e Leonardo potrebbero dimettersi. Le news; Ct Nazionale, Maldini e Leonardo si sono dimessi. Il nuovo allenatore sarà Conte o Mancini: Malagò punta su di loro; Caso ct, terremoto Italia: Maldini e Leonardo lasciano la Nazionale; Maldini e Leonardo lasciano la Federcalcio. Thiago Motta rimane favorito come Ct per la Nazionale.

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